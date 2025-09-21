Латвія викликала голову посольства РФ через порушення повітряного простору Естонії
Міністерство закордонних справ Латвії в неділю викликало тимчасового повіреного у справах Росії у звʼязку з порушенням російськими літаками повітряного простору Естонії 19 вересня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба латвійського МЗС.
Повідомляється, що російському дипломату вручили ноту, в якій Латвія висловила "категоричний протест" проти порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками 19 вересня.
"Безвідповідальні дії Росії є грубим порушенням Міжнародної конвенції про цивільну авіацію 1944 року. Це не тільки створює серйозну загрозу для цивільної авіації, але й провокує ескалацію ситуації", – ідеться в повідомленні.
МЗС Латвії додало, що в дипломатичній ноті також повторило вимогу припинити агресію Росії проти України, вивести її окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та компенсувати всі завдані Україні збитки.
Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.