Латвія викликала голову посольства РФ через порушення повітряного простору Естонії

Міністерство закордонних справ Латвії в неділю викликало тимчасового повіреного у справах Росії у звʼязку з порушенням російськими літаками повітряного простору Естонії 19 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба латвійського МЗС.

Повідомляється, що російському дипломату вручили ноту, в якій Латвія висловила "категоричний протест" проти порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками 19 вересня.

"Безвідповідальні дії Росії є грубим порушенням Міжнародної конвенції про цивільну авіацію 1944 року. Це не тільки створює серйозну загрозу для цивільної авіації, але й провокує ескалацію ситуації", – ідеться в повідомленні.

МЗС Латвії додало, що в дипломатичній ноті також повторило вимогу припинити агресію Росії проти України, вивести її окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та компенсувати всі завдані Україні збитки.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.