Литва викликала представника РФ "на килим" після винищувачів у просторі Естонії
Міністерство закордонних справ Литви викликало "на килим" тимчасово повіреного у справах Росії після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.
Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".
21 вересня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного в справах посольства РФ і висловило "рішучий протест" щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею.
Російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке Росія посилює напруженість у регіоні Балтійського моря.
Відтак МЗС Литви вимагає від РФ вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.
Зазначимо, МЗС Латвії також викликало представника російського посольства через цей інцидент.
Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.