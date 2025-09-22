В США заверили, что будут защищать "каждый сантиметр" территории НАТО

Новый постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон предан идее защиты стран-членов НАТО на фоне ряда российских провокаций.

Об этом Уолтц сказал во время заседания Совбеза ООН, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил постпред США, "только девять дней назад этот Совет собрался, чтобы обсудить нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью большого количества военных дронов".

По его словам, несмотря на это, Россия "снова нарушила воздушное пространство члена НАТО".

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", – подчеркнул Уолтц.

Он говорит, что США ожидают от России "поиска путей деэскалации, а не ее наращивания".

"Это событие, произошедшее вслед за вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалировать конфликт и втянуть в него больше стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками. Таким образом, любой из этих сценариев вызывает серьезное беспокойство", – сказал Уолтц.

Он призвал Россию "поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства".

"И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", – резюмировал Уолтц.

Как известно, Эстония созвала чрезвычайное заседание Совбеза ООН после того, как 19 сентября три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.