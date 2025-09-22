Туск розраховує на тісну співпрацю з Україною у виробництві та протидії дронам

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав Україну світовим лідером з виробництва дронів, тому Варшава очікує на тісну співпрацю як у сфері їх виробництва, так і протидії БПЛА.

Заяву очільника польського уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що робить "усе можливе", щоб ця співпраця "якомога швидше стала реальністю".

"Ми добре знаємо, чому Україна є світовим лідером із виробництва дронів: вона їх використовує у бойових діях, це є наслідком щоденної конфронтації з Росією у повітрі. Не лише Польща, але й усі інші країни світу, включно із США, можуть позаздрити Україні, але не у контексті нинішньої ситуації, а щодо виробничих потужностей (з виробництва БПЛА. – Ред.)", – сказав він.

Польський прем’єр висловив сподівання, що співпраця у виробництві та захисті від БПЛА, зокрема завдяки коштам Європейського оборонного фонду SAFE, стане сильною стороною не лише України, а й Польщі.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

