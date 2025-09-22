Туск рассчитывает на тесное сотрудничество с Украиной в производстве и противодействии дронам

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Украину мировым лидером по производству дронов, поэтому Варшава ожидает тесного сотрудничества как в сфере их производства, так и противодействия БПЛА.

Заявление главы польского правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что делает "все возможное", чтобы это сотрудничество "как можно скорее стало реальностью".

"Мы хорошо знаем, почему Украина является мировым лидером по производству дронов: она их использует в боевых действиях, это является следствием ежедневной конфронтации с Россией в воздухе. Не только Польша, но и все другие страны мира, включая США, могут позавидовать Украине, но не в контексте нынешней ситуации, а относительно производственных мощностей (по производству БПЛА. – Ред.)", – сказал он.

Польский премьер выразил надежду, что сотрудничество в производстве и защите от БПЛА, в частности благодаря средствам Европейского оборонного фонда SAFE, станет сильной стороной не только Украины, но и Польши.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

