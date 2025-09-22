В Германии полиция расследует новую диверсию, которая нарушила движение поездов

Немецкая полиция в понедельник заявила, что расследует возможный "политический мотив", после того как были перерезаны кабели между Кельном и Дюссельдорфом, что привело к значительным сбоям в движении поездов в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным полиции, кабели были перерезаны ночью в районе Леверкузена.

Полиция, специализирующаяся на преступлениях на политической почве, ведет расследование и говорит, что "уже обнаружены первые зацепки".

Недавно десятки тысяч людей в Берлине остались без электричества на несколько дней после того, как загорелись две высоковольтные опоры линии электропередачи. В письме, опубликованном на левой платформе, говорилось, что атака была направлена на расположенный поблизости научный парк, в котором расположен ряд компаний из "военно-промышленного комплекса".

Сообщалось также, что ключевая железнодорожная линия между Ганновером и Берлином была перекрыта на выходных после того, как пожар уничтожил сигнальную будку, и полиция подозревает поджог.