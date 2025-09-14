У Німеччині затримки потягів через пожежу на станції та автомобіль, який врізався в міст

На залізничному маршруті між німецькими містами Ганновер та Берлін до понеділка, 15 вересня, очікуються затримки та скасування поїздів через дві надзвичайні події.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, спершу на сигнальній станції в районі Ганновера загорівся блок запобіжників, що призвело до перебоїв у русі.

Згодом 13 вересня ввечері п’яний водій врізався автомобілем у міст у Ганновері-Клефельді. Від удару бетонний стовпчик впав на колії та пошкодив контактну мережу.

Фото: Spiegel

У момент аварії під мостом проїжджав поїзд ICE із 900 пасажирами. Потяг був пошкоджений і зупинився, ще один склад позаду теж змушений був стати.

Пасажирів довелося евакуювати. За даними поліції, травмованих під час аварії не було, однак кілька людей отримали медичну допомогу через проблеми з кровообігом і зневоднення під час багатогодинного очікування в темряві без кондиціонера. Серед пасажирів перебувало близько 400 футбольних уболівальників.

Дехто з людей пішов пішки до Клефельда, решту доставили автобусами до центрального вокзалу Ганновера. Пошкоджений поїзд ICE відтягнув дизельний локомотив.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу німецького міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.

В середині серпня одна людина загинула і кілька людей зазнали поранень, коли поїзд зіштовхнувся з автомобілем і зійшов з рейок на півдні Данії.

На початку вересня у Поморському воєводстві Польщі сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом Гдиня – Гель на залізничному переїзді в Желістшеві.