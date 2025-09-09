43 тисяч домогосподарств у Берліні залишилися без світла – хтось підпалив електроопори

У Берліні тисячі людей залишилися без світла – німецька поліція вважає, що це сталося через підпал, який мав політичний мотив.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Попереднє розслідування свідчить, що тривале відключення електроенергії сталося через підпал: у районі Йоганністаль загорілися дві високовольтні опори, повідомив у вівторок вранці представник поліції.

Полум’я вже загасили, а кримінальна поліція перебуває на місці, щоб з’ясувати причину пожежі.

За словами поліції, вибір цілі та спосіб дій свідчать про те, що атаку здійснили екстремісти. Політична належність зловмисників наразі залишається незрозумілою.

Близько 43 тисяч домогосподарств і приблизно 3 тисячі підприємств у кількох районах Берліна залишилися без електрики з ранніх годин вівторка. Речник пожежної служби повідомив, що відновлення електропостачання може зайняти певний час.

Відключення порушило роботу трамвайних ліній у цьому районі, а також світлофорів, зазначили у поліції.

Про пожежу екстрені служби дізналися о 3-й годині ночі, і на її ліквідацію пожежникам знадобилася приблизно година.

Товсті кабелі на двох високих електроопорах на вулиці Кьонігсгайдевег у Берліні були пошкоджені та частково знищені вогнем.

Лише нещодавно німецькі органи безпеки застерегли населення, що Росія шукає "одноразових агентів" для шпигунства та скоєння диверсій в країні.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.