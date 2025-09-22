Німеччина у жовтні обговорить із сусідніми державами протидію міграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт має намір провести у жовтні зустріч з європейськими колегами для обговорення питань міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У зустрічі, яка запланована на 4 жовтня в Мюнхені, мають взяти участь міністри внутрішніх справ Австрії, Данії, Франції, Чехії, Італії та Польщі, а також комісар ЄС з питань внутрішніх справ та міграції.

"На міграційній зустрічі в Мюнхені ми обговоримо подальші кроки та необхідні заходи для європейського повороту в міграційній політиці. Ми повинні посилити пакт ЄС про міграцію і посилити правила депортації", – сказав Добріндт.

Глава німецького МВС провів подібну зустріч у липні – через лічені тижні після вступу на посаду, втілюючи обіцянку уряду на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем обмежити міграцію.

Через кілька днів після вступу на посаду Добріндт наказав прикордонній поліції відмовляти прохачам притулку на кордонах країни, що, на думку критиків, порушує законодавство ЄС.

На зустрічі в липні міністри визначили п'ять пріоритетів, серед яких боротьба з контрабандою та торгівлею людьми, акцент на поверненні мігрантів, зокрема до Сирії та Афганістану, а також зобов'язання щодо налагодження стратегічних партнерських відносин із третіми країнами.