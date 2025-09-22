Германия в октябре обсудит с соседними государствами противодействие миграции

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен провести в октябре встречу с европейскими коллегами для обсуждения вопросов миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В встрече, которая запланирована на 4 октября в Мюнхене, должны принять участие министры внутренних дел Австрии, Дании, Франции, Чехии, Италии и Польши, а также комиссар ЕС по вопросам внутренних дел и миграции.

"На миграционной встрече в Мюнхене мы обсудим дальнейшие шаги и необходимые меры для европейского поворота в миграционной политике. Мы должны усилить пакт ЕС о миграции и ужесточить правила депортации", – сказал Добриндт.

Глава немецкого МВД провел подобную встречу в июле – через несколько недель после вступления в должность, воплощая обещание правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем ограничить миграцию.

Через несколько дней после вступления в должность Добриндт приказал пограничной полиции отказывать просителям убежища на границах страны, что, по мнению критиков, нарушает законодательство ЕС.

На встрече в июле министры определили пять приоритетов, среди которых борьба с контрабандой и торговлей людьми, акцент на возвращении мигрантов, в частности в Сирию и Афганистан, а также обязательства по налаживанию стратегических партнерских отношений с третьими странами.