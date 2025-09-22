Співлідерка "АдН" несподівано закликала Росію не провокувати НАТО
Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель закликала Росію до деескалації після численних випадків порушення повітряного простору НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
Вайдель заявила журналістам у Берліні, що якщо з'ясується, що Росія причетна до порушень повітряного простору країн НАТО, вона може лише застерегти Москву від подібних дій.
"Я вважаю, що Росію також закликають до деескалації і відмови від подальших порушень повітряного простору НАТО і випробувань систем протиповітряної оборони", – сказала вона.
Ультраправа політикиня додала, що це може призвести до подальшої ескалації, а також завдасть довготривалої шкоди відносинам між Росією і США після мирних зусиль президента США Дональда Трампа.
"Десь на цьому шляху Путін повинен поступитись, і, на жаль, поки що ми бачимо надто мало", – сказала Вайдель.
Її позиція відрізняється від заяв іншого співголови "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалли, який розкритикував "неточні новини і факти" про порушення Росією повітряного простору.
Він також говорив про "якісь дрони, зліплені з полістиролу і фанери, які потім нібито пролетіли 1400 кілометрів у польську глибинку", а порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами поставив під сумнів.
У травні співголова "АдН" Аліса Вайдель заявила, що успіх потенційних "мирних переговорів" щодо війни в Україні залежить від врахування інтересів Росії у сфері безпеки.
Хрупалла на початку вересня звинуватив Україну в значному збільшенні кількості російських атак на Київ після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.