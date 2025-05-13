Співлідерка "АдН" вимагає врахувати безпекові інтереси Росії в "мирних переговорах"

Співголова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель ("АдН") заявила, що успіх потенційних "мирних переговорів" щодо війни в Україні залежить від врахування інтересів Росії у сфері безпеки.

Про це вона сказала перед засіданням фракції "АдН" у Бундестазі 13 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Вайдель, "Альтернатива для Німеччини" в дискусії про можливі переговори щодо припинення російської агресії проти України закликала до розуміння позиції Москви.

Розумні мирні переговори не можуть відбутися, "якщо нарешті не будуть враховані інтереси Росії в галузі безпеки", вважає співлідерка ультраправої партії.

Вайдель додала, що фракція "АдН" уже три роки наголошує на тому, що "не завжди слід ділити все на добро і зло, а нарешті врахувати інтереси Росії в галузі безпеки".

Її колега, співлідер німецьких ультраправих Тіно Хруппала також відкинув обіцянку країн Європи тиснути на Росію санкціями в разі відмови від безумовного припинення вогню.

За словами Хруппали, мирні переговори повинні відбутися без попередніх умов і без оголошення про нові санкції, а подальший тиск і нові вимоги перешкоджають і заважають серйозним переговорам.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. У разі незгоди РФ зупинити вогонь 12 травня вони пригрозили новими жорсткими санкціями.

В уряді Німеччини заявляли, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Утім, 13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.