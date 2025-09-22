Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала Россию к деэскалации после многочисленных случаев нарушения воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Вайдель заявила журналистам в Берлине, что если выяснится, что Россия причастна к нарушениям воздушного пространства стран НАТО, она может только предостеречь Москву от подобных действий.

"Я считаю, что Россию также призывают к деэскалации и отказу от дальнейших нарушений воздушного пространства НАТО и испытаний систем противовоздушной обороны", – сказала она.

Ультраправая политик добавила, что это может привести к дальнейшей эскалации, а также нанесет долгосрочный ущерб отношениям между Россией и США после мирных усилий президента США Дональда Трампа.

"Где-то на этом пути Путин должен уступить, и, к сожалению, пока мы видим слишком мало", – сказала Вайдель.

Ее позиция отличается от заявлений другого сопредседателя "Альтернативы для Германии" Тино Хрупаллы, который раскритиковал "неточные новости и факты" о нарушении Россией воздушного пространства.

Он также говорил о "каких-то дронах, слепленных из полистирола и фанеры, которые затем якобы пролетели 1400 километров в польскую глубинку", а нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями поставил под сомнение.

В мае сопредседатель "АдН" Алиса Вайдель заявила, что успех потенциальных "мирных переговоров" по войне в Украине зависит от учета интересов России в сфере безопасности.

Хрупалла в начале сентября обвинил Украину в значительном увеличении количества российских атак на Киев после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.