В Дании и Норвегии приостанавливали работу аэропортов из-за неизвестных дронов

В ночь на вторник, 23 сентября, в Норвегии и Дании приостанавливали работу аэропортов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Об этом сообщают DR и VG, информирует "Европейская правда".

В частности, 22 сентября около 20:30 по местному времени аэропорт Копенгагена был закрыт из-за того, что в районе было замечено несколько дронов.

По данным правоохранителей, вблизи аэропорта видели два-три больших дрона.

Это привело к отмене и задержке рейсов и создало опасную ситуацию для тех, кто находился в аэропорту.

Дроны покинули район самостоятельно, то есть их никто не сбивал. Аэропорт возобновил свою работу через четыре часа.

Заместитель начальника полиции Копенгагена Якоб Хансен сообщил, что в сотрудничестве с Полицейской разведкой (PET) и Вооруженными силами начато расследование.

Также сообщалось о закрытии аэропорта в Осло из-за подозрения обнаружения дронов. Об этом инциденте было немедленно сообщено в полицию.

Из соображений безопасности было решено перевести все авиационное движение на одну взлетно-посадочную полосу, а впоследствии решили полностью закрыть аэропорт.

Инцидент повлиял на ряд рейсов: некоторые из них были перенаправлены в другие аэропорты, еще ряд – задержались.

Также стало известно, что два человека были задержаны за незаконные полеты дронов.

Около четырех утра по местному времени аэропорт Осло возобновил работу.

Датская полиция будет сотрудничать с норвежскими коллегами, чтобы выяснить, есть ли связь между этими инцидентами.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

