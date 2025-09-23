Прем’єр Іспанії: Захід посилає неправильний сигнал збільшенням витрат на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що західні країни посилають неправильний сигнал, заявляючи, що вони збільшать витрати на оборону, але скоротять витрати на гуманітарну допомогу.

Про це Санчес сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника іспанського уряду, безпека також вимагає розв'язання проблем зміни клімату та глобальної охорони здоров'я.

"Тому я вважаю, що від західних країн надходить неправильний сигнал: "Що ж, ми збільшимо наші витрати на оборону, але зменшимо витрати на гуманітарну допомогу. Що нам потрібно зробити, так це збільшити допомогу", – сказав він.

Санчес також переконаний, що західні країни повинні "прийняти реальність, яка склалася на східному фланзі Європи, а саме неоімперіалізм Путіна щодо таких країн, як Україна, але не створювати неправдивий або фальшивий компроміс між допомогою і витратами на оборону".

Нагадаємо, влітку Іспанія публічно заявляла, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, чим викликала гнів президента США Дональда Трампа.

Тоді Трамп заявив, що Іспанія "вчинила жахливо", та розкритикував бажання країни залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП, а також наголошував, що змусить Іспанію "платити вдвічі більше".