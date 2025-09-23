Премьер Испании: Запад посылает неправильный сигнал увеличением расходов на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что западные страны посылают неверный сигнал, заявляя, что они увеличат расходы на оборону, но сократят расходы на гуманитарную помощь.

Об этом Санчес сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам главы испанского правительства, безопасность также требует решения проблем изменения климата и глобального здравоохранения.

"Поэтому я считаю, что от западных стран поступает неправильный сигнал: "Что ж, мы увеличим наши расходы на оборону, но уменьшим расходы на гуманитарную помощь. Что нам нужно сделать, так это увеличить помощь", – сказал он.

Санчес также убежден, что западные страны должны "принять реальность, которая сложилась на восточном фланге Европы, а именно неоимпериализм Путина в отношении таких стран, как Украина, но не создавать ложный или фальшивый компромисс между помощью и расходами на оборону".

Напомним, летом Испания публично заявляла, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, чем вызвала гнев президента США Дональда Трампа.

Тогда Трамп заявил, что Испания "поступила ужасно", и раскритиковал желание страны остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП, а также отмечал, что заставит Испанию "платить вдвое больше".