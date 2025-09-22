Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня

Речниця Білого дому Керолайн Левітт анонсувала зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Нью-Йорку у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у понеділок.

За словами Левітт, президент США візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок, 23 вересня, "виступить з важливою промовою".

"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.

У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.

Сам Зеленський говорив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.