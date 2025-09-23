Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский, который во вторник, 23 сентября, находится в Нью-Йорке, примет участие в заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу, собрании коалиции за возвращение детей, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Утром по местному времени (в 16:00 по Киеву) Зеленский будет присутствовать на открытии дебатов высокого уровня.

Также Зеленский вместе с и первой леди Еленой Зеленской примут участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, где ожидаются выступления украинского президента и премьер-министра Канады Марка Карни.

Во второй половине дня Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня, где будут обсуждать вопросы войны РФ против Украины.

Также у Зеленского запланирован ряд переговоров, в частности с Трампом, председателем Генассамблеи Анналеной Бербок, президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Сообщалось, что в Нью-Йорке Зеленский уже встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.