Як Дональд Трамп став загрозою для США та як зупинити його план

За дев’ять місяців від повернення Дональда Трампа до Білого дому загальні цілі його програми стали достатньо зрозумілими.

З одного боку – послабити США за кордоном, щоб створити сприятливе середовище для диктаторів. Проте водночас – використовувати уряд США та збройні сили для встановлення диктатури вдома.

Про те, як американці мають діяти, щоб вберегти країну і демократію, читайте в колонці першого голови кафедри новітньої історії Європи в Університеті Торонто Тімоті Снайдера Курс на залякування: як Дональд Трамп атакує демократію у Сполучених Штатах. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки попереджає, що якщо американці вирішують не помічати, як їхніх сусідів і колег затримують під час рейдів з імміграції, або те, що їхні міста мілітаризуються, то в якийсь момент вони можуть прокинутися в державі, де панує авторитаризм.

Розгортання військ всередині США на тлі риторики про міську злочинність очевидно незаконне і спрямоване на залякування, наголошує співробітник Університету Торонто.

Але ж ніхто не вторгається в Америку, констатує історик.

"Ми можемо вторгнутися лише до самих себе", – додає він.

На його думку, все це "веде нас, бездумно, до фашизму".

Ці міські розгортання армії є політичним еквівалентом діжки з порохом, попереджає Снайдер.

За його словами, відправляючи війська з міста в місто, адміністрація Трампа створює статистичну ймовірність інциденту: самогубство військовослужбовця, випадок дружнього вогню, постріл у протестувальника – який можна буде використати для створення більшої кризи.

"Запобігти цьому можна лише, усвідомивши, куди веде пасивність. Якщо ми не спілкуємося з нашими друзями та рідними у збройних силах про ризики, ми стаємо спільниками їхнього використання та зловживань на службі авторитаризму", – пише автор колонки.

І тільки від самих американців, впевнений історик, залежить те, чи вийде запровадити авторитаризм у Сполучених Штатах.

"Багато людей, таких як нелегальні працівники – або ті, хто просто виглядає так, наче вони підходять під цей профіль, – мають підстави боятися та триматися осторонь. Але багато хто з нас, громадяни та особливо обрані посадовці на рівні штатів, мають обов’язок мислити й діяти творчо", – зазначає Тімоті Снайдер.

На його думку, для початку слід відмовитися від участі у "шоу" президента США Дональда Трампа, у якому звичайні американці не мають ролі.

Автор колонки закликає американців називати речі своїми іменами, говорити один з одним і продовжувати працювати над захистом демократії, порядності та гуманних цінностей.

"Питання, звісно, у тому, чи можна цивільну мужність направити в ефективний демократичний опір. Федералістська система Америки дає підстави для надії", – вважає історик.

За його словами, демократичні уряди штатів мають стати бастіоном проти авторитаризму.

