Как Дональд Трамп стал угрозой для США и как остановить его план

За девять месяцев после возвращения Дональда Трампа в Белый дом общие цели его программы стали достаточно понятными.

С одной стороны – ослабить США за рубежом, чтобы создать благоприятную среду для диктаторов. Однако в то же время – использовать правительство США и вооруженные силы для установления диктатуры внутри страны.

О том, как американцы должны действовать, чтобы уберечь страну и демократию, читайте в колонке первого заведующего кафедрой новейшей истории Европы в Университете Торонто Тимоти Снайдера Курс на устрашение: как Дональд Трамп атакует демократию в Соединенных Штатах. Далее – краткое изложение.

Автор колонки предупреждает, что если американцы решают не замечать, как их соседей и коллег задерживают во время рейдов по иммиграции, или то, что их города милитаризируются, то в один момент они могут очнуться в государстве, где царит авторитаризм.

Развертывание войск внутри США на фоне риторики о городской преступности явно незаконно и направлено на запугивание, отмечает сотрудник Университета Торонто.

Никто ж не вторгается в Америку, констатирует историк.

"Мы можем вторгнуться только в самих себя", – добавляет он.

По его мнению, все это "ведет нас, бездумно, к фашизму".

Эти городские развертывания армии являются политическим эквивалентом бочки с порохом, предупреждает Снайдер.

По его словам, отправляя войска из города в город, администрация Трампа создает статистическую вероятность инцидента: самоубийство военнослужащего, случай дружественного огня, выстрел в протестующего – который можно будет использовать для создания большего кризиса.

"Предотвратить это можно только осознав, куда ведет пассивность. Если мы не общаемся с нашими друзьями и родными в вооруженных силах о рисках, мы становимся соучастниками их использования и злоупотреблений на службе авторитаризма", – пишет автор колонки.

И только от самих американцев, уверен историк, зависит, получится ли ввести авторитаризм в Соединенных Штатах.

"Многие люди, такие как нелегальные работники – или те, кто просто выглядит так, как будто они подходят под этот профиль, – имеют основания бояться и держаться в стороне. Но многие из нас, граждане и особенно избранные должностные лица на уровне штатов, обязаны мыслить и действовать творчески", – отмечает Тимоти Снайдер.

По его мнению, для начала следует отказаться от участия в "шоу" президента США Дональда Трампа, в котором обычные американцы не играют никакой роли.

Автор колонки призывает американцев называть вещи своими именами, говорить друг с другом и продолжать работать над защитой демократии, порядочности и гуманных ценностей.

"Вопрос, конечно, в том, можно ли гражданское мужество направить в эффективное демократическое сопротивление. Федералистская система Америки дает основания для надежды", – считает историк.

Он считает, что демократические правительства штатов должны стать бастионом против авторитаризма.

Подробнее – в колонке Тимоти Снайдера Курс на устрашение: как Дональд Трамп атакует демократию в Соединенных Штатах.