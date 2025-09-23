Три чверті українців виступають за вступ до Євросоюзу

Понад 70% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва, західних, північних та центральних областей.

Відповідне дослідження публікує Transparency International Ukraine, пише "Європейська правда".

Переважна більшість українців (86%) вважає себе поінформованими в процесах вступу України в Європейський Союз.

При цьому 25% опитаних заявляють, що ознайомлені з перебігом євроінтеграції "добре або дуже добре", а ще 61% вказують на певний рівень поінформованості в цій темі.

Відтак 74% громадян підтримують вступ України до ЄС, а найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва – 82%, західних областей – 80%, північних областей – 78%, центральних областей – 76%.

Інфографіка: Transparency International Ukraine

Водночас показник підтримки на Півдні та Сході дещо нижчий – 69% та 64% відповідно.

Проти вступу в ЄС на тепер виступають 6% українців, а ще 18% наразі не визначилися зі своєю позицією.

Найчастіше від вступу в Євросоюз українці очікують:

кращого майбутнього для дітей (65%);

миру (60%);

економічного зростання (60%);

підвищення якості та рівня життя (59%);

зростання можливостей для працевлаштування (58%).

Ще 55% опитаних вважають, що євроінтеграція допоможе подолати корупцію в Україні, а 54% переконані, що членство в Євросоюзі сприятиме дотриманню принципів верховенства права.

Не бачать жодних переваг євроінтеграції всього 2% українців.

Серед головних побоювань від вступу в ЄС:

відтік молоді (48%);

експлуатація природних ресурсів (35%);

приплив іммігрантів (31%);

зростання бюрократії (30%).

Понад 40% респондентів оптимістично оцінюють перспективи вступу до ЄС і вважають, що цей процес триватиме до 5 років.

Ще майже чверть українців (22%) відводять на цей процес від 6 до 10 років, а 12% опитаних переконані, що наша країна ніколи не отримає членство в Євросоюзі.

Опитування проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine у червні–липні 2025 року.

Вибірка склала 1015 респондентів, вона репрезентативна за статтю, віком, типом і розміром населеного пункту та макрорегіоном на підконтрольних Україні територіях. Метод збору даних – телефонні інтерв’ю.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна і ЄС завершили скринінг ще одного розділу останнього кластера переговорів.

Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

Віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка говорив, що Україна повністю завершить скринінг до кінця вересня.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.