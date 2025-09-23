Три четверти украинцев выступают за вступление в Евросоюз

Более 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, самый высокий уровень поддержки демонстрируют жители Киева, западных, северных и центральных областей.

Соответствующее исследование публикует Transparency International Ukraine, пишет "Европейская правда".

Подавляющее большинство украинцев (86%) считают себя информированными о процессах вступления Украины в Европейский Союз.

При этом 25% опрошенных заявляют, что ознакомлены с ходом евроинтеграции "хорошо или очень хорошо", а еще 61% указывают на определенный уровень информированности в этой теме.

Таким образом, 74% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, а самый высокий уровень поддержки демонстрируют жители Киева – 82%, западных областей – 80%, северных областей – 78%, центральных областей – 76%.

Инфографика: Transparency International Ukraine

В то же время показатель поддержки на юге и востоке несколько ниже – 69% и 64% соответственно.

Против вступления в ЕС на данный момент выступают 6% украинцев, а еще 18% пока не определились со своей позицией.

Чаще всего от вступления в Евросоюз украинцы ожидают:

лучшего будущего для детей (65%);

мира (60%);

экономического роста (60%);

повышения качества и уровня жизни (59%);

роста возможностей для трудоустройства (58%).

Еще 55% опрошенных считают, что евроинтеграция поможет преодолеть коррупцию в Украине, а 54% убеждены, что членство в Евросоюзе будет способствовать соблюдению принципов верховенства права.

Не видят никаких преимуществ евроинтеграции всего 2% украинцев.

Среди главных опасений от вступления в ЕС:

отток молодежи (48%);

эксплуатация природных ресурсов (35%);

приток иммигрантов (31%);

рост бюрократии (30%).

Более 40% респондентов оптимистично оценивают перспективы вступления в ЕС и считают, что этот процесс продлится до 5 лет.

Еще почти четверть украинцев (22%) отводят на этот процесс от 6 до 10 лет, а 12% опрошенных убеждены, что наша страна никогда не получит членство в Евросоюзе.

Опрос проведен исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine в июне-июле 2025 года.

Выборка составила 1015 респондентов, она репрезентативна по полу, возрасту, типу и размеру населенного пункта и макрорегиону на подконтрольных Украине территориях. Метод сбора данных – телефонные интервью.

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС завершили скрининг еще одного раздела последнего кластера переговоров.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка говорил, что Украина полностью завершит скрининг до конца сентября.

