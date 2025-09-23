Рютте ответил, собирается ли НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Североатлантический альянс будет принимать решения о применении силы против самолётов или дронов, нарушающих воздушное пространство НАТО, исходя из разведданных об уровне угрозы, которую они могут представлять.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 сентября, отвечая на вопрос журналистов, будет ли НАТО сбивать российские самолёты и дроны, вторгающиеся в его воздушное пространство.

НАТО будет принимать решение о сбитии российских самолётов, исходя из их возможной угрозы в режиме реального времени, отметил генсек.

"Решения о применении силы против самолётов-нарушителей, в том числе об их поражении, принимаются в реальном времени и всегда основываются на имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы со стороны самолёта, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры", – заявил Рютте.

Он добавил, что Объединённые вооружённые силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолёты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы установлено не было", – подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", Североатлантический совет во вторник, 23 сентября, собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьёй 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября.

Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

В ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства России, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Перед тем чешский президент Петр Павел выражал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.