Туск анонсировал открытие границы Польши с Беларусью

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил во вторник, что Польша на этой неделе возобновит работу пунктов пропуска на границе с Беларусью, которые были закрыты из-за военных учений "Запад-2025".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во время открытия заседания Сейма во вторник Туск сказал, что совместно с министром внутренних дел Польши принял решение о "повторном открытии пограничных переходов" на границе с Беларусью.

"Те, что были закрыты в связи с маневрами „Запад" и, что понятно, с ростом угрозы и политической нестабильности и фактической ситуации на наших границах, в нашем регионе", – добавил он.

По словам премьера Польши, решение вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября.

С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот.

Еще недавно в польском правительстве говорили, что завершение военных учений "Запад-2025" не означало автоматического открытия границы.