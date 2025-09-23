Укр Рус Eng

Голова Євроради прокоментував невідомі дрони біля аеропорту Копенгагена

Новини — Вівторок, 23 вересня 2025, 16:48 — Марія Ємець

Президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що стривожений повідомленнями з Данії про інцидент в аеропорту Копенгагена, роботу якого зупиняли через присутність невідомих безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кошта зазначив, що стривожений почутим від прем’єрки Данії Метте Фредеріксен стосовно інциденту з невідомими безпілотниками в районі аеропорту Копенгагена. 

"Данія знає, що може розраховувати на повну солідарність Європи. Європа має бути спроможна захистити свою критичну інфраструктуру. На нашій неформальній зустрічі у Копенгагені 1 жовтня ми попрацюємо над тим, щоб посилити спільну оборонну готовність Європи", – написав президент Євроради. 

Як відомо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони. Десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до нього може бути причетна Росія. У Кремлі заявили, що непричетні до інциденту. 

Президентка Єврокомісії після розмови з Фредеріксен наголосила, що європейська критична інфраструктура – під загрозою.

