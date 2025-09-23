Голова Євроради прокоментував невідомі дрони біля аеропорту Копенгагена

Президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що стривожений повідомленнями з Данії про інцидент в аеропорту Копенгагена, роботу якого зупиняли через присутність невідомих безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кошта зазначив, що стривожений почутим від прем’єрки Данії Метте Фредеріксен стосовно інциденту з невідомими безпілотниками в районі аеропорту Копенгагена.

I was concerned to hear from PM Frederiksen @statsmin about the unidentified drones detected in the area of the Copenhagen airport.



Denmark knows it can count on Europe’s full solidarity.



The EU must be able to protect its critical infrastructures. At our informal #EUCO in… pic.twitter.com/MDPv0pRE4e – António Costa (@eucopresident) September 23, 2025

"Данія знає, що може розраховувати на повну солідарність Європи. Європа має бути спроможна захистити свою критичну інфраструктуру. На нашій неформальній зустрічі у Копенгагені 1 жовтня ми попрацюємо над тим, щоб посилити спільну оборонну готовність Європи", – написав президент Євроради.

Як відомо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони. Десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до нього може бути причетна Росія. У Кремлі заявили, що непричетні до інциденту.

Президентка Єврокомісії після розмови з Фредеріксен наголосила, що європейська критична інфраструктура – під загрозою.