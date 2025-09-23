Укр Рус Eng

Председатель Евросовета прокомментировал неизвестные дроны возле аэропорта Копенгагена

Новости — Вторник, 23 сентября 2025, 16:48 — Мария Емец

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что встревожен сообщениями из Дании об инциденте в аэропорту Копенгагена, работу которого остановили из-за присутствия неизвестных беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Кошта отметил, что встревожен услышанным от премьер-министра Дании Метте Фредериксен об инциденте с неизвестными беспилотниками в районе аэропорта Копенгагена.

"Дания знает, что может рассчитывать на полную солидарность Европы. Европа должна быть способна защитить свою критическую инфраструктуру. На нашей неформальной встрече в Копенгагене 1 октября мы будем работать над тем, чтобы усилить общую оборонную готовность Европы", – написал президент Евросовета.

Как известно, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны. Десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к нему может быть причастна Россия. В Кремле заявили, что не причастны к инциденту.

Президент Еврокомиссии после разговора с Фредериксен подчеркнула, что европейская критическая инфраструктура находится под угрозой.

