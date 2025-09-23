Председатель Евросовета прокомментировал неизвестные дроны возле аэропорта Копенгагена

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что встревожен сообщениями из Дании об инциденте в аэропорту Копенгагена, работу которого остановили из-за присутствия неизвестных беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Кошта отметил, что встревожен услышанным от премьер-министра Дании Метте Фредериксен об инциденте с неизвестными беспилотниками в районе аэропорта Копенгагена.

I was concerned to hear from PM Frederiksen @statsmin about the unidentified drones detected in the area of the Copenhagen airport.



Denmark knows it can count on Europe’s full solidarity.



The EU must be able to protect its critical infrastructures. At our informal #EUCO in… pic.twitter.com/MDPv0pRE4e – António Costa (@eucopresident) September 23, 2025

"Дания знает, что может рассчитывать на полную солидарность Европы. Европа должна быть способна защитить свою критическую инфраструктуру. На нашей неформальной встрече в Копенгагене 1 октября мы будем работать над тем, чтобы усилить общую оборонную готовность Европы", – написал президент Евросовета.

Как известно, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны. Десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к нему может быть причастна Россия. В Кремле заявили, что не причастны к инциденту.

Президент Еврокомиссии после разговора с Фредериксен подчеркнула, что европейская критическая инфраструктура находится под угрозой.