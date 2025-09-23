Фон дер Ляєн про дрони в Данії: "Наша критична інфраструктура під загрозою"

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок провела телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у звʼязку з появою дронів біля аеропорту Копенгагена напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Фон дер Ляєн після розмови з Фредеріксен сказала, що деталі інциденту з безпілотниками в Данії ще зʼясовуються, але "очевидно, що спостерігається систематична спроба кинути виклик на наших кордонах".

"Наша критична інфраструктура перебуває під загрозою. І Європа відповість на цю загрозу силою та рішучістю", – додала президентка Єврокомісії.

Як відомо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Фредеріксен раніше заявила, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до нього може бути причетна Росія.