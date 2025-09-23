Лося-мандрівника, який захопив серця містян Австрії, приспали і випустили в природу

В Австрії спіймали, тимчасово приспали та перемістили в природний заповідник лося на ім'я Еміль, чиї мандри країнами Центральної Європи привернули увагу тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Еміль, який, як вважається, походить з Польщі або Чехії, став відомим в інтернеті в серпні завдяки своїй хаотичній одіссеї частинами Австрії, де лосі зустрічаються рідко.

Еміль став відомий як Problem-Elch ("проблемний лось") після того, як неодноразово з'являвся в густонаселених районах і блокував дороги.

Зображення впертого лося, який пасеться на сонячній галявині, плаває в Дунаї, їсть яблука просто з дерева, досліджує поле для гольфу і наближається до околиць Відня, захопили уяву австрійців.

У соціальних мережах навіть з'явилися фан-клуби, найбільший з яких на Facebook набрав 26 тисяч учасників.

Влада австрійської землі Верхня Австрія, яка спершу вирішила не втручатись у мандри Еміля, змінила думку, коли він ледь не перестрибнув огорожу на автобані А1, створюючи серйозну небезпеку для себе та водіїв.

Співробітники служби захисту тварин, використовуючи дрони та тепловізійні камери для відстеження Еміля, у понеділок тимчасово приспали тварину і перенесли у транспортний причіп, вистелений соломою.

Еміля випустили в чеський національний парк Шумава, де вже мешкає близько 30 лосів. Після прибуття він, як повідомляється, почав лизати мох.

Лосі привертають увагу не лише у Східній Європі. Раніше цього року у Швеції завершився вже сьомий сезон шоу "Велика міграція лосів", яке тривало 20 днів без перерв.

У 2023 році через лося довелось призупиняти роботу метро Стокгольма.