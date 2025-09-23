Лося-путешественника, покорившего сердца горожан Австрии, усыпили и выпустили в природу

В Австрии поймали, временно усыпили и переместили в природный заповедник лося по имени Эмиль, чьи странствия по странам Центральной Европы привлекли внимание тысяч людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Эмиль, который, как считается, родом из Польши или Чехии, стал известен в интернете в августе благодаря своей хаотичной одиссее по частям Австрии, где лоси встречаются редко.

Эмиль стал известен как Problem-Elch ("проблемный лось") после того, как неоднократно появлялся в густонаселенных районах и блокировал дороги.

Изображения упрямого лося, который пасется на солнечной лужайке, плавает в Дунае, ест яблоки прямо с дерева, исследует поле для гольфа и приближается к окраинам Вены, захватили воображение австрийцев.

В социальных сетях даже появились фан-клубы, самый большой из которых на Facebook набрал 26 тысяч участников.

Власти австрийской земли Верхняя Австрия, которые сначала решили не вмешиваться в путешествие Эмиля, изменили мнение, когда он едва не перепрыгнул через ограждение на автобане А1, создавая серьезную опасность для себя и водителей.

Сотрудники службы защиты животных, используя дроны и тепловизионные камеры для отслеживания Эмиля, в понедельник временно усыпили животное и перенесли в транспортный прицеп, выстланный соломой.

Эмиля выпустили в чешский национальный парк Шумава, где уже обитает около 30 лосей. По прибытии он, как сообщается, начал лизать мох.

Лоси привлекают внимание не только в Восточной Европе. Ранее в этом году в Швеции завершился уже седьмой сезон шоу "Большая миграция лосей", которое длилось 20 дней без перерывов.

В 2023 году из-за лося пришлось приостановить работу метро Стокгольма.