Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы в РФ

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В середине своей речи Трамп упомянул российско-украинскую войну и в очередной раз повторил, что она "не началась бы, если бы он был президентом", а далее заявил, что считает важным фактором для приближения мира лишение России доходов от продажи энергоресурсов – и ожидает от Европы полного сотрудничества в этом вопросе.

"Китай и Индия являются главными, кто финансирует эту продолжающуюся войну – потому что продолжают покупать российскую нефть. Но что невозможно оправдать – даже некоторые страны НАТО до сих пор не отказались от российских энергоресурсов... Я узнал об этом две недели назад, и мне это не понравилось. Подумайте об этом. Они финансируют войну против себя же", – подчеркнул Трамп.

Он продолжил, что если Россия так и не продемонстрирует готовность договариваться о завершении войны, США готовы применить "очень сильные, мощные тарифы, которые прекратят кровопролитие, я верю, очень быстро".

"Но чтобы эти тарифы были эффективными, европейские государства... должны присоединиться к нам в принятии идентичных мер", – подчеркнул президент США.

Он отметил, что страны Европы гораздо ближе к угрозе, в отличие от Америки, которая находится на другом континенте.

"Они не могут делать то, что они делают. Они покупают нефть и газ у России, борясь с Россией... Они должны немедленно прекратить все закупки энергоресурсов у России. Иначе мы потеряем очень много времени", – сказал Трамп.

Американский президент добавил, что планирует на полях Генассамблеи ООН обсуждать этот вопрос с европейскими лидерами.

Министр иностранных дел Венгрии недавно вновь заявил, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США Дональда Трампа.

