Сійярто вкотре відкинув вимогу Трампа щодо відмови від енергоносіїв РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це угорський міністр сказав в інтерв’ю The Guardian.

Дональд Трамп зажадав, щоб Європа припинила імпорт російської нафти, який, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Сійярто сказав, що "розуміє" підхід Трампа, однак відкинув цю його вимогу.

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання (енергоносіїв. – Ред.) до нашої країни без російської нафти або газу", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про тиск з боку Європи, Сійярто назвав західноєвропейських посадовців "фанатиками" і заявив, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді".

Але в той час, як відносини з Брюсселем залишаються складними, відносини зі США значно покращилися, додав Сійярто, заявивши, що Угорщина була "єдиним європейським урядом, який схрестив пальці за перемогу (Трампа)".

"США зараз – наш друг. Тому мати американського президента як друга – це зовсім інша ситуація, ніж коли на тебе чинять тиск, незалежно від того, що надходить з Брюсселя, це дуже, дуже серйозно", – додав глава МЗС Угорщини.

Нещодавно Сійярто провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, яка стосувалась "мирних зусиль" Дональда Трампа, двосторонніх відносин та енергетичних питань.

В ході розмови він намагався переконати Рубіо, що Угорщина не може відмовитись від енергоресурсів РФ.

Нагадаємо, 21 вересня Трамп повторив заклик до Європи "припинити купувати нафту" в Росії, пов'язавши його з подальшим тиском на Москву для припинення війни в Україні.

Раніше Трамп стверджував, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.

Президент США також вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.