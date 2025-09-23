У Греції затримали двох громадян Румунії, які фільмували військову базу

Двоє громадян Румунії були заарештовані у Греції в понеділок за фотографування бази грецького військово-морського флоту на острові Саламіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька Берегова охорона сказала, що отримала повідомлення від Військово-морських сил про двох чоловіків на туристичному човні.

Іноземців – громадян Румунії віком 22 і 52 роки – затримали та обшукали, на їхніх мобільних телефонах знайшли фотографії військово-морської бази. Їм інкримінують шпигунство.

Правоохоронці конфіскували мобільні телефони затриманих та 4700 євро і 400 доларів готівки, яка була в них. Також перевіряють транспортні документи човна, на якому перебували румуни.

Військово-морська база Саламіс є найбільшою базою грецького флоту, де базується більшість його кораблів, а також багато адміністративних, навчальних та допоміжних служб.

На базі, розташованій приблизно за два кілометри від узбережжя афінського порту Пірей, працюють близько 10 тисяч військових та цивільних людей.

Нагадаємо, у травні в Греції за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали етнічного грузина.

Улітку також взяли під варту 26-річного громадянина Азербайджану, затриманого за звинуваченням у шпигунстві.