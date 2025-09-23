В Греции задержали двух граждан Румынии, которые снимали военную базу

Двое граждан Румынии были арестованы в Греции в понедельник за фотографирование базы греческого военно-морского флота на острове Саламина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческая береговая охрана сообщила, что получила сообщение от военно-морских сил о двух мужчинах на туристической лодке.

Иностранцев – граждан Румынии в возрасте 22 и 52 лет – задержали и обыскали, на их мобильных телефонах нашли фотографии военно-морской базы. Им инкриминируют шпионаж.

Правоохранители конфисковали мобильные телефоны задержанных и 4700 евро и 400 долларов наличными, которые были у них. Также проверяют транспортные документы лодки, на которой находились румыны.

Военно-морская база Саламис является крупнейшей базой греческого флота, где базируется большинство его кораблей, а также многие административные, учебные и вспомогательные службы.

На базе, расположенной примерно в двух километрах от побережья афинского порта Пирей, работают около 10 тысяч военных и гражданских лиц.

Напомним, в мае в Греции по подозрению в шпионаже в пользу России задержали этнического грузина.

Летом также взяли под стражу 26-летнего гражданина Азербайджана, задержанного по обвинению в шпионаже.