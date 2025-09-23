Укр Рус Eng

У Нью-Йорку почалась зустріч Зеленського і Трампа

Новини — Вівторок, 23 вересня 2025, 20:34 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський почали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Близько 20:30 за Києвом у прямій трансляції показали початок зустрічі лідерів.

 

У публічіній частині Зеленський сказав, що може поділитися "непоганими новинами" з фронту та продовжив, що вони з Трампом говоритимуть "про те, як покласти край війні". 

Зеленський подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО. 

"За останні кілька місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звісно, ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну – і я сподіваюся, що вона її зупинить", – сказав Зеленський. 

Він продовжив, що Україна сподівається на більший тиск і більші санкції проти Росії. 

"Ми повністю підтримуємо вашу ідею, пане президенте, щодо припинення закупівлі російської нафти і газу європейськими країнами",  – зазначив президент. 

Він деталізував, що говорив з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. "Думаю, їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоносії в РФ.

