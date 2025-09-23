В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Около 20:30 по Киеву в прямой трансляции показали начало встречи лидеров.

В публичной части Зеленский сказал, что может поделиться "неплохими новостями" с фронта и продолжил, что они с Трампом будут говорить "о том, как положить конец войне".

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и за поступление американского оружия по механизму PURL – за средства других членов НАТО.

"За последние несколько месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен около 1000 военных. Конечно, мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи у нас есть такая возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну – и я надеюсь, что она ее остановит", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что Украина надеется на большее давление и более строгие санкции против России.

"Мы полностью поддерживаем вашу идею, господин президент, о прекращении закупок российской нефти и газа европейскими странами", – отметил президент.

Он подробно рассказал, что говорил с премьером Словакии Робертом Фицо. "Думаю, им нужны определенные альтернативные пути, и тогда они согласятся на эту идею", – сказал Зеленский.

Напомним, Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоносители в РФ.

