Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти

Президент США Дональд Трамп сказал, что Венгрия может прекратить покупать российские энергоносители после того, как он поговорит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На вопрос, какое послание Трамп имеет Орбану, который отказывался прекращать покупку нефти из России, он сказал, что венгерский премьер – "мой друг".

"Я еще не говорил с ним (о российской нефти. – Ред.). Но у меня ощущение, что если бы я поговорил с ним, он бы прекратил (покупать нефть в России. – Ред.). И я думаю, что я так и сделаю", – добавил президент США.

Ранее во вторник Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед этим заявил, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.

Читайте также на эту тему Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России.