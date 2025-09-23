Поляки оцінили, чи повинна Україна поступитись Росії територіями

Близько половини поляків вважають, що Україна не повинна відмовлятися від територій, які зараз окуповані Росією, в обмін на гарантії безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни.

41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").

Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.

Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.

Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено 20-21 серпня 2025 року на репрезентативній вибірці 1000 польських респондентів.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині понад половина населення вважає, що Україна повинна відмовитися від окупованих Росією територій, щоб сприяти укладенню мирної угоди.

Минулорічне опитування показало, що 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.