Поляки оценили, должна ли Украина уступить России территории

Около половины поляков считают, что Украина не должна отказываться от территорий, которые сейчас оккупированы Россией, в обмен на гарантии безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska.

Польских респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Украина согласиться отдать территорию в обмен на гарантии безопасности, оружие и окончание войны.

41,7% опрошенных заявили, что Украина должна согласиться на уступки (из них 17,2% выбрали ответ "однозначно да").

Противоположного мнения придерживаются 48,8% респондентов (из них 27,5% "однозначно против" такого шага). Остальные 9,5% опрошенных граждан Польши не смогли ответить.

Противники территориальных уступок являются преимущественно избирателями партий коалиции Польши – "Гражданской коалиции", "Польши 2050" и Польской крестьянской партии.

Избиратели правой оппозиции ("Право и справедливость" и "Конфедерация") разделились поровну – 48% считают, что Украина должна уступить территории, и еще 48% против этого.

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен 20-21 августа 2025 года на репрезентативной выборке 1000 польских респондентов.

Ранее сообщалось, что в Германии более половины населения считает, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, чтобы способствовать заключению мирного соглашения.

Прошлогодний опрос показал, что 47% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной РФ.