Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО має бути готовий відповісти Росії силою, щоб запобігти майбутнім порушенням свого повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

За словами Рінкевичса, "якщо російські літаки продовжуватимуть літати, порушувати наш повітряний простір, повітряний простір НАТО, єдиний спосіб зупинити їх – це продемонструвати силу".

Він сказав, що на тлі попередніх російських провокацій місія з охорони повітряного простору над Балтійським морем "стане повноцінною місією з протиповітряної оборони".

"Я вважаю, що правила застосування зброї також потрібно вдосконалити таким чином, щоб у разі продовження дій Росії відкриття вогню стало альтернативою", – додав латвійський президент.

Рінкевичс сказав, що Владімір Путін повинен "вчитися на історії".

"Бо перегинаючи палицю, перетинаючи межу, в якийсь момент ти втрачаєш все… Повідомлення, які ми чуємо від союзників по НАТО, від президента Трампа, від президента Ердогана, від інших лідерів альянсу, є дуже чіткими, тому навіть не намагайтеся", – додав він.

Раніше у вівторок президент США Дональд Трамп сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.