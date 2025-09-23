Президент Латвии: НАТО должно продемонстрировать силу в ответ на провокации РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что НАТО должно быть готово ответить России силой, чтобы предотвратить будущие нарушения своего воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Ринкевичса, "если российские самолеты будут продолжать летать, нарушать наше воздушное пространство, воздушное пространство НАТО, единственный способ остановить их – это продемонстрировать силу".

Он сказал, что на фоне предыдущих российских провокаций миссия по охране воздушного пространства над Балтийским морем "станет полноценной миссией по противовоздушной обороне".

"Я считаю, что правила применения оружия также нужно усовершенствовать таким образом, чтобы в случае продолжения действий России открытие огня стало альтернативой", – добавил латвийский президент.

Ринкевичс сказал, что Владимир Путин должен "учиться на истории".

"Потому что перегибая палку, пересекая черту, в какой-то момент ты теряешь все... Сообщения, которые мы слышим от союзников по НАТО, от президента Трампа, от президента Эрдогана, от других лидеров альянса, очень четкие, поэтому даже не пытайтесь", – добавил он.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.