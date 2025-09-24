Угорський міністр спробував виправдатися перед Трампом після його "наїзду" на Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на нові коментарі президента США Дональда Трампа про те, що він здивований фактом закупівлі російських енергоносіїв деякими країнами Європи і збирається говорити про це зокрема з угорським прем’єром.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Сійярто опублікував на сторінці у Facebook.

"Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування", – зазначив очільник МЗС Угорщини.

Перед цим він заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, попри вимогу президента США.

Як відомо, Трамп за останні дні неодноразово наголошував, що очікує від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

У тому числі Трамп сказав, що поговорить з Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе вплинути на угорського прем’єра Віктора Орбана у цьому питанні.

