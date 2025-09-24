Зеленський сподівається, що Трамп переконає Орбана відмовитись від енергоносіїв РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе вплинути на угорського прем’єра Віктора Орбана та переконати його шукати альтернативи російським енергоресурсам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Зеленський сказав, що погоджується з думкою Трампа про те, що Європа мала би остаточно відмовитись від купівлі енергоресурсів у Росії.

"Ми мали достатньо тривалу розмову з прем’єром Словаччини. Я чудово розумію складнощі, пов’язані з логістикою, доправленням енергоресурсів до європейських країн. Вони намагаються знайти дешевший спосіб... Але зрештою їм доведеться заплатити вдесятеро більше, вони платитимуть своєю незалежністю – з Україною це відбувалося у минулому", – зазначив Зеленський.

Він нагадав для іноземних ЗМІ, що колись Росія пропонувала Україні дешевий газ, натомість намагалась "впливати на все".

"Я чудово розумію Словаччину. Вони готові шукати альтернативні шляхи, це добра новина. Погана новина – що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки не готовий до цього. Але, думаю, вся Угорщина не повинна платити за помилку однієї людини",– сказав президент України.

"Сподіваюся, що президент США спробує вирішити це питання. Він знає Орбана. Думаю, і лідери європейських країн будуть мати розмову з ним", – сказав Володимир Зеленський.

Трамп за останні дні неодноразово наголошував, що очікує від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

У тому числі Трамп сказав, що поговорить з Орбаном про купівлю російської нафти.

У Будапешті заявляють, що не відмовляться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США.

