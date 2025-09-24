Венгерский министр попытался оправдаться перед Трампом после его "наезда" на Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на новые комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он удивлен фактом закупки российских энергоносителей некоторыми странами Европы и собирается говорить об этом в частности с венгерским премьером.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Сийярто опубликовал на странице в Facebook.

"Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического положения", – отметил глава МИД Венгрии.

Перед этим он заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.

Как известно, Трамп в последние дни неоднократно подчеркивал, что ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".

В том числе Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп сможет повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана в этом вопросе.

