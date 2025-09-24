Швейцарія готова прийняти потенційну зустріч Зеленського та Путіна

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер запевнила українського президента Володимира Зеленського, що її країна готова прийняти потенційну зустріч з російською стороною на рівні лідерів.

Про це повідомив Офіс президента за підсумками зустрічі лідерів країн, пише "Європейська правда".

У вівторок, 23 вересня, Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер. Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру.

Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, а Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч.

Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.

Також сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав-членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими.

Крім того, вони обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Зеленський запросив президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.

Зазначимо, що зустріч Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.

За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

Нещодавно Зеленський заявив, що правитель Росії ухиляється від двосторонньої зустрічі з ним, запрошуючи його до Москви.