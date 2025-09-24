Швейцария готова принять потенциальную встречу Зеленского и Путина

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заверила украинского президента Владимира Зеленского, что ее страна готова принять потенциальную встречу с российской стороной на уровне лидеров.

Об этом сообщил Офис президента по итогам встречи лидеров стран, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 23 сентября, Зеленский встретился с Келлер-Зуттер. Лидеры говорили о дипломатической работе для достижения мира.

Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с российской стороной на уровне лидеров, а Келлер-Зуттер заверила, что Швейцария готова принять такую встречу.

Впрочем, президенты имеют одинаковое видение: пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну.

Также стороны отметили, что нарушения со стороны России воздушного пространства государств-членов НАТО и фиксация дронов во все большем количестве стран не являются случайными.

Кроме того, они обсудили сотрудничество, связанное с реализацией крупного культурного проекта, и продолжение партнерства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Зеленский пригласил президента Швейцарии приехать в Украину с визитом.

Отметим, что встреча Зеленского и главы Кремля Владимира Путина была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но в Кремле всячески уклоняются от ее проведения.

По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми".

Недавно Зеленский заявил, что правитель России уклоняется от двусторонней встречи с ним, приглашая его в Москву.