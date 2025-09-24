Зеленський прокоментував обговорення з Трампом участі в гарантіях безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський сказав, що президент США Дональд Трамп в цілому налаштований на певні гарантії безпеки для України у повоєнний період, але говорити про конкретику у цьому питанні передчасно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Зеленського запитали про ситуацію з готовністю США до певних гарантій безпеки для України поруч з Європою, оскільки складається враження, що Трамп хоче лишатися осторонь.

"Моє враження за результатами розмови було добрим…. Не знаю, чи все буде зроблено, але президент США позитивно ставився до тих питань і тем, які ми піднімали, про його вплив на ці питання на шляху до миру", – сказав Зеленський.

"Президент Трамп готовий надати Україні безпекові гарантії після завершення цієї війни. Якими вони будуть, як будуть виглядати – ми не знаємо всіх деталей, і я не хотів би вас вводити в оману, поки немає конкретних деталей на папері", – продовжив він.

Зеленський зазначив, що найближчими днями команди України і США мають обговорити, яких видів озброєння Україна найбільше потребуватиме для безпекових гарантій. За словами президента, ця робота планується: "Наші команди попрацюють до 30 числа цього місяця".

На запитання про те, яка американська допомога була б найбільш актуальною для України, Зеленський сказав, що це певні засоби ППО, і "йдеться не тільки про системи Patriot".

На його думку, посилення "повітряного щита" над Україною стало б значним фактором для Росії у тому, щоб задуматися про припинення бойових дій.

"Зараз у нього (правителя Росії) немає успіху з наступальними діями, він має величезні втрати особового складу (...) Лише один успіх який він транслює своїй радикальній аудиторії – руйнування, які він вчиняє своїми ракетами… Тож якщо ми це матимемо, він втратить сенс цієї "операції" і ми будемо ближчі до завершення війни", – сказав Володимир Зеленський.

Перед зустріччю з українським президентом Трамп сказав, що поки не готовий говорити про участь США у гарантіях безпеки для України. Після зустрічі президент США несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".

Нагадаємо, на останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Трамп тоді прокоментував, що готовий допомагати у цьому.

