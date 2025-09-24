Зеленский прокомментировал обсуждение с Трампом участия в гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп в целом настроен на определенные гарантии безопасности для Украины в послевоенный период, но говорить о конкретике в этом вопросе преждевременно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Зеленского спросили о ситуации с готовностью США к определенным гарантиям безопасности для Украины рядом с Европой, поскольку складывается впечатление, что Трамп хочет оставаться в стороне.

"Мое впечатление по результатам разговора было хорошим... Не знаю, будет ли все сделано, но президент США положительно отнесся к тем вопросам и темам, которые мы поднимали, о его влиянии на эти вопросы на пути к миру", – сказал Зеленский.

"Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения этой войны. Какими они будут, как будут выглядеть – мы не знаем всех деталей, и я не хотел бы вас вводить в заблуждение, пока нет конкретных деталей на бумаге", – продолжил он.

Зеленский отметил, что в ближайшие дни команды Украины и США должны обсудить, в каких видах вооружения Украина больше всего будет нуждаться для гарантий безопасности. По словам президента, эта работа планируется: "Наши команды поработают до 30 числа этого месяца".

На вопрос о том, какая американская помощь была бы наиболее актуальной для Украины, Зеленский сказал, что это определенные средства ПВО, и "речь идет не только о системах Patriot".

По его мнению, усиление "воздушного щита" над Украиной стало бы значительным фактором для России, чтобы задуматься о прекращении боевых действий.

"Сейчас у него (правителя России) нет успеха с наступательными действиями, он имеет огромные потери личного состава (...) Единственный успех, который он транслирует своей радикальной аудитории – разрушения, которые он совершает своими ракетами... Поэтому, если мы это получим, он потеряет смысл этой "операции" и мы будем ближе к завершению войны", – сказал Владимир Зеленский.

Перед встречей с украинским президентом Трамп сказал, что пока не готов говорить об участии США в гарантиях безопасности для Украины. После встречи президент США неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может, даже пойти дальше".

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября участвовали представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Трамп тогда прокомментировал, что готов помогать в этом.

Подробнее об итогах сентябрьской встречи в Париже – в статье Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США