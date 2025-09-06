Трамп – про гарантії безпеки: "Ми допоможемо їм"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що питання гарантій безпеки для України буде вирішене, а його країна допоможе в цьому.

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті Білого дому, пише "Європейська правда".

Журналіст попросив прокоментувати Трампа питання щодо гарантій безпеки для України.

"Ми це вирішимо. Ми допоможемо їм. Але ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось зробимо з цим. Я думаю, що люди цього очікують. Ми допоможемо їм", – відповів на це він.

Американський лідер наголосив, що Європа гратиме в цьому першочергову роль, оскільки "вони хочуть бути на перших позиціях та хочуть, щоб це скінчилося", а також запевнив, що "це закінчиться раптово".

Нагадаємо, 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

