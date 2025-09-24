У Молдові знову не буде екзитполу на парламентських виборах

Парламентські вибори 28 вересня у Молдові пройдуть без проведення екзитполів.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

23 вересня Центральна виборча комісія Молдови відхилила запит компанії Date inteligente на організацію екзитполу у день парламентських виборів 28 вересня, що був єдиною такою заявкою.

Рішення пояснили "обгрунтованими підозрами" щодо джерел фінансування компанії та її мотивації займатися цим проєктом.

Відсутність екзитполу не стане унікальною подією – останній раз екзитполи у Молдові проводили під час другого туру президентських виборів у 2020 році. Тоді опитування на 100 дільницях організовували Spero та Intellect Group.

Після того до ЦВК не подавали запитів на проведення таких опитувань – ані на парламентських виборах 2021 року, ані президентських 2024 року.

Нагадаємо, влада Молдови очікує безпрецедентного втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Цього тижня у Молдові заявили про затримання понад 70 осіб за підозрою в підготовці заворушень на виборах.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка - Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.