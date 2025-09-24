В Молдове снова не будет экзитпола на парламентских выборах

Парламентские выборы 28 сентября в Молдове пройдут без проведения экзитполов.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

23 сентября Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила запрос компании Date inteligente на организацию экзитпола в день парламентских выборов 28 сентября, который был единственной такой заявкой.

Решение объяснили "обоснованными подозрениями" относительно источников финансирования компании и ее мотивации заниматься этим проектом.

Отсутствие экзитпола не станет уникальным событием – последний раз экзитполы в Молдове проводили во время второго тура президентских выборов в 2020 году. Тогда опросы на 100 участках организовывали Spero и Intellect Group.

После этого в ЦИК не подавали запросов на проведение таких опросов – ни на парламентских выборах 2021 года, ни на президентских 2024 года.

Напомним, власти Молдовы ожидают беспрецедентного вмешательства в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

На этой неделе в Молдове заявили о задержании более 70 человек по подозрению в подготовке беспорядков на выборах.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко - Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.